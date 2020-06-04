04.06.2020

2020-06-04 13:30:04

Владимирские спортсмены рассказали об эффективности удаленных тренировок

Сегодня в России закрыты 320 тысяч спортивных соревнований. 20 000 профессиональных спортсменов лишены возможности полноценно тренироваться. Об этом сообщает Министерство спорта. Реален ли в принципе спорт на удаленке? Отвечают владимирские спортсмены.

Анастасия Авдеева тренируется каждый день. Но только на суше - все бассейны закрыты. Плавать в водоемах пока прохладно, да к тому же - запрещено из-за пандемии. Напомним, в апреле ковровская спортсменка завоевала золото на чемпионате России. Она проплыла дистанцию 200 метров и опередила рекордсменку страны Дарью Устинову, чем завоевала пропуск в сборную. Настя должна была участвовать в отборе на Олимпиаду. Но в этом году спортсмены остались без международных соревнований. И приходится выходить из ситуации, чтобы совсем не потерять форму.

Анастасия Авдеева, спортсменка, г. Ковров: «Благодаря моему директору и моей спортивной школе, мне предоставили тренажер, на котором я тренируюсь. Имею возможность имитировать гребок в воде, что очень важно для нас. А также это статика - пресс, базовые упражнения, но они очень эффективные. И каждый день я делаю это всё».

Фигурное катание не представить без ледовой площадки. Да, фигуристы тренируются в скайпе, в зуме и дома - но только для поддержания формы. Полностью перейти на удаленный режим тренировок невозможно, рассказывает хореограф владимирской восьмой школы. Она сейчас делает все возможное, чтобы дети совсем не потеряли навыки. И не менее важно соблюдать дисциплину, говорит Милена Бондарева, поэтому на ее видео занятия девочки "приходят" не опаздывают .

Милена Бондарева, хореограф спортшколы №8, г. Владимир: «Дети скучают. Родители за них переживают. Они привыкли к постоянной подвижной жизни. Жизнь у них разнообразна за счет спорта, не только за счет школы. Поэтому им именно этого не хватает».

Режим самоизоляции оказался испытанием и для владимирских легкоатлетов. Если силовые тренировки еще как-то можно заменить , то с беговыми сложнее. Но тренировки спортсмены не бросили. Анастасия Беднова, бронзовый призер Первенства Европы, выполняет простые упражнения. Прыгун Иван Шуйский - серебряный призер Чемпионата России в тройном прыжке - накручивает километры в дачном лесу.

Напомним, 1 июня вышел указ губернатора о первом этапе снятия карантинного режима. Заниматься можно на улице, не более двух человек - на расстоянии не менее пяти метров. Но для многих спортсменов заниматься в таких условиях нереально, рассказывает Ольга Молева, начальник управления по физической культуре и спорту.

Ольга Молева, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Владимира: «Люди тоже негодуют. Хотят и любят заниматься спортом. У нас с каждым годом возрастает количество занимающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в нашем городе любимом».

Спортсмены надеются, что совсем скоро можно будет заниматься и в залах, и в бассейнах, и на льду и на свежем воздухе. Ведь спорт укрепляет не только мышцы. Он укрепляет иммунитет. А он - борется против вирусов.

Анастасия Сахарова, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»