Американский юноша, катаясь на моноцикле, получил незначительные ожоги при самовоспламенении батареи. Парень успел спрыгнуть, после чего ему оставалось наблюдать, как догорает его электрическое колесо.

Американский юноша, катаясь на моноцикле, получил незначительные ожоги при самовоспламенении батареи.Парень успел вовремя спрыгнуть — друзья заметили огонь и предупредили его своим криком. Компании ребят оставалось лишь наблюдать, как догорает электрическое колесо.Джесси Пайк, снявший инцидент на видео, сообщил, что никто не пострадал, однако модель моноцикла с аккумулятором "взрывного характера" не назвал.