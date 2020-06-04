Магазин показывает неудовлетворительные результаты

В Коврове закрывают один из самых гипермаркетов региона - АШАН. Руководство компании посчитало, что этот магазин нерентабелен. Гипермаркет доработает это лето, а осенью закроется.«Мы провели комплексный анализ показателей гипермаркета "АШАН" в Коврове. К сожалению, этот магазин показывает неудовлетворительные результаты. В связи с этим руководство компании закрывает гипермаркет. Магазин перестанет работать этой осенью», - сообщили в пресс-службе "АШАНА”.В компании пообещали расчитать всех сотрудников гипермаркета в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ.