Эвелина Бледанс в инстаграм-аккаунте опубликовала видео со своего балкона. Оказалось, что ночной ливень чуть не затопил первый этаж дома актрисы.

Эвелина Бледанс в инстаграм-аккаунте опубликовала видео со своего балкона. Оказалось, что ночной ливень чуть не затопил первый этаж дома актрисы.На кадрах сын звезды Семен стоит по щиколотку в воде. Он шлепает босыми ногами и приходит в неописуемый восторг от брызг. На фоне артистка сообщает, что ночью был сильный дождь. К сожалению, она не сразу заметила маленькое наводнение, и это могло бы привести к затоплению первого этажа дома.Эвелина Бледанс пытается заманить Семена обратно в комнату, но мальчик продолжает радостно прыгать в луже. "Все, давай заходи, будем ноги вытирать", – говорит актриса. "Не, не надо, не надо", – смеется ребенок.Поклонники артистки пришли в восторг от видео. Особенно подписчики оценили солнечного Сему. "Всегда любуюсь вашим мальчишкой) такой светлый, добродушный, всегда с такой любовью к вам (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сема молодец 🌷 во всем полюсы видит👍 позитивчик", "Радость детям в лужах прыгать", "Соскучился ребенок по морю...", – пишут в комментариях.4 Июн 2020 в 3:11 PDTНе обошлось и без житейских советов. "Надо сделать слив", "Пора отсасывать шлангом", "Надо веником с балкона слить", – уверены поклонники.