Военно-транспортный Ми-38, по предварительным данным, сел в районе Гжели, а причиной вынужденной посадки стали технические проблемы.

Военный вертолет совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу в Раменском районе Подмосковья, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.Военно-транспортный Ми-38, по предварительным данным, сел в районе Гжели, а причиной вынужденной посадки стали технические проблемы.Инцидент произошел еще 3 июня, с места происшествия экипаж эвакуировали другим вертолетом, никто не пострадал.