Военно-транспортный Ми-38, по предварительным данным, сел в районе Гжели, а причиной вынужденной посадки стали технические проблемы.
Военный вертолет совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу в Раменском районе Подмосковья, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Военно-транспортный Ми-38, по предварительным данным, сел в районе Гжели, а причиной вынужденной посадки стали технические проблемы.
Инцидент произошел еще 3 июня, с места происшествия экипаж эвакуировали другим вертолетом, никто не пострадал.