Volkswagen объявил о старте российских продаж дорестайлинговой модели Arteon. Она представляет собой, по сути, купеобразную модификацию Пассата и считается своего рода преемником четырехдверного купе Passat CC, хотя производитель предпочитает позиционировать его как самостоятельную модель. В Европе Артеон продается с 2017 года, но в нашей стране он стартует только в 2020-м.

Volkswagen объявил о старте российских продаж дорестайлинговой модели Arteon. Она представляет собой, по сути, купеобразную модификацию "Пассата" и считается своего рода преемником "четырехдверного купе Passat CC, хотя производитель предпочитает позиционировать его как самостоятельную модель. В Европе "Артеон" продается с 2017 года, но в нашей стране он стартует только в 2020-м.В России Arteon предлагается в двух топовых фиксированных комплектациях. Исполнение R-Line стоит 2 639 000 рублей, а топовая версии R-Line Premium потянет уже на 2 999 000 рублей. Мотор всего один: бензиновый турбодвигатель объемом 2 л и мощностью 190 л.с. в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG и только передним приводом.В обеих версиях R-Line есть светодиодная головная оптика с функциейуправления ближним и дальним светом. В исполнении Premium есть подсветка поворотов и адаптивное управление ближним и дальним светом. Задние фонари у Arteon также светодиодные, с динамическим сигналом поворота. Arteon R-Line идет 18-дюймовыми дисками, R-Line Premium — с 19-дюймовыми.В Arteon обивка центральной части спинки и подушек — из искусственной замши, а внутренняя боковина сидений и подлокотник — из кожи. Двери и боковые панели отделаны мягким текстилем с вставками из искусственной кожи.Функция подогрева передних и внешних задних сидений входит в стандартноеоснащение обеих версий модели, как и 3-зонный климат-контроль.Комплектация R-Line Premium дополнена панорамным люком с электроприводом,вставками из шлифованного алюминия на передней панели, интерьерной подсветкой. В обеих версиях R-Line панель приборов — цифровая, с экраном 10,25 дюйма. Базовая медиасистема — с экраном на 8 дюймов навигатором, интерфейсом App-Connect и разъемом USB-C, в версии Premium — уже с экраном на 9,2 дюйма и управлением голосами и жестами.В оснащение R-Line входят камера заднего вида под логотипом Volkswagen,датчики парковки спереди и сзади, система удержания в полосе Lane Assist,обогрев лобового стекла без нитей накаливания, обогрев форсунокомывателя, система бесключевого доступа и запуска двигателя, системаактивного управление шасси DCC, оснащенной адаптивными амортизаторам.У R-Line Premium в стандартное оборудование входят камеры кругового обзора, интерфейс подключения мобильного телефона с беспроводной зарядкой,система Easy Open (электропривод открытия и закрытия двери багажногоотделения, включая функцию "виртуальная педаль"), адаптивный круиз-контроль с функцией stop&go, работающий на скорости до 210 км/ч, ассистент экстренного аварийного торможения Front Assist.Обе версии Arteon оборудованы электромеханическим усилителем тормозов, креплением Isofix для установки сзади двух детских кресел, а также с креплением для установки кресла стандарта i-Size.