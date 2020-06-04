В результате схода сели восемь домов из небольшого поселка на побережье в Норвегии сползли в море, передает . В результате ЧП люди не пострадали. Помощь потребовалась только собаке, которая ..
<a href="https://33live.ru/novosti/04-06-2020-vosem-domov-smylo-v-more.html" target="_blank">Восемь домов смыло в море</a> - В результате схода сели восемь домов из небольшого поселка на побережье в Норвегии сползли в море, передает . В результате ЧП люди не пострадали. Помощь потребовалась только собаке, которая ..
[url=https://33live.ru/novosti/04-06-2020-vosem-domov-smylo-v-more.html]Восемь домов смыло в море[/url] - В результате схода сели восемь домов из небольшого поселка на побережье в Норвегии сползли в море, передает . В результате ЧП люди не пострадали. Помощь потребовалась только собаке, которая ..