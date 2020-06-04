В результате схода сели восемь домов из небольшого поселка на побережье в Норвегии сползли в море, передает . В результате ЧП люди не пострадали. Помощь потребовалась только собаке, которая ..

В результате схода сели восемь домов из небольшого поселка на побережье в Норвегии сползли в море, передает "". В результате ЧП люди не пострадали. Помощь потребовалась только собаке, которая оказалась заперта в одном из зданий. Животное спасли.