В Запорожье организатор частного детского сада в попытке утихомирить годовалую девочку невольно задушила ее. Последние минуты жизни малышки сняла камера наблюдения.

В Запорожье организатор частного детского сада в попытке утихомирить годовалую девочку невольно задушила ее. Последние минуты жизни малышки сняла камера наблюдения.Трагедия произошла утром 29 мая в трехкомнатной квартире в Шевченковском районе, где и располагался частный детсад. Позже выяснилось, что владелица квартиры и организатор бизнеса не получала никаких разрешений на ведение такого рода деятельности.Сама воспитательница первоначально заявила, что ребенок сильно плакал, потом его стошнило, и малышка захлебнулась рвотными массами. Часть записей с камер наблюдения женщина успел уничтожить, однако одной оставшейся хватило для того, чтоб заподозрить ее в убийстве девочки.На кадрах видно, как женщина укладывает малышку с соской во рту на диван, прикладывает к ее лицу подушку и приматывает ее, а заем относит девочку в другую комнату, чтобы не слышать ее крика.Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.