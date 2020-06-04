Сотрудники коллекторских агентств, кредитных и микрокредитных организаций, собирающим долги с граждан, получат личные идентификационные коды для возможности установить конкретного сотрудника.

Сотрудники коллекторских агентств, кредитных и микрокредитных организаций, собирающим долги с граждан, получат личные идентификационные коды для возможности установить конкретного сотрудника, общавшегося с должником, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе Минюста России, также в законопроекте прописано использование робота-коллектора при общении с должниками.В ведомстве отметили, что нововведение позволит защитить права граждан от недобросовестных участников рынка возврата просроченной задолженности.