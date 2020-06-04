Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова сдала тест на вирус COVID-19 и уже узнала его результат. Коронавирус у 18-летней спортсменки не обнаружен.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова сдала тест на вирус COVID-19 и уже узнала его результат. Коронавирус у 18-летней спортсменки не обнаружен."Тест отрицательный, все в порядке", — приводит ТАСС слова источника, близкого к ситуации. Алина проходила тестирование после того, как заехала на учебно-тренировочную базу в Новогорске. Теперь Загитова может приступать к ледовым тренировкам.Напомним, что накануне Федерация фигурного катания на коньках России вызвала Загитову в состав сборной России на предстоящий сезон. Именно спортсмены национальной команды и тренируются на подмосковной базе.