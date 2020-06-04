В этом году дочери актрисы Екатерины Климовой исполнилось 18 лет. Елизавета растет красавицей и очень похожа на свою мать.

В этом году дочери актрисы Екатерины Климовой исполнилось 18 лет. Елизавета растет красавицей и очень похожа на свою мать.На днях девушка снялась в откровенной фотосессии. На снимке, опубликованном в социальной сети "Инстаграм", Елизавета запечатлена с оголенными плечами. На ее лице можно увидеть следы от поцелуев.Кадр вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Один из комментаторов поинтересовался, может ли дочь Екатерины Климовой публиковать такие откровенные фотографии. "Да, конечно", – ответила ему девушка.Еще один подписчик заявил, что Елизавета следует плохому примеру матери. Известно, что Екатерина Климова тоже часто выкладывает в своем аккаунте интимные снимки. "Ты вся в мать, так держать", – принялся иронизировать пользователь.Поклонники заступились за девушку. По их мнению, кадр получился трогательным и красивым, но никак не пошлым. "Икона красоты", "Безумно красивая девушка", "Ты шикарна", "Очень похожа на мать", – выразили мнение комментаторы. Елизавета поблагодарила их за поддержку.2 Июн 2020 в 10:35 PDTНапомним, Елизавета Хорошилова – дочь актрисы и ювелира Ильи Хорошилова. В этом году девушка оканчивает школу. К сожалению, из-за пандемии коронавируса наследница .