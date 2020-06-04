ВВП Греции упал в I квартале на 1,6% к показателю в IV квартале 2019 года, сообщает Государственная статистическая служба Греции. Это максимальное падение с III квартала 2015 года.

ВВП Греции упал в I квартале на 1,6% к показателю в IV квартале 2019 года, сообщает Государственная статистическая служба Греции. Это максимальное падение с III квартала 2015 года.Потребительские расходы сократились на фоне пандемии коронавируса на 0,9%, в октябре-декабре 2019 года расходы выросли на 0,4%.Объем инвестиций уменьшился на 8,4% против увеличения на 5,7% в IV квартале 2019 года.Госрасходы увеличились на 2,3% против 0,2% в IV квартале 2019 года.Экспорт увеличился на 0,1% (+3,8% в IV квартале 2019 года), импорт — на 5,4% (-4,9%).В целом ВВП Греции сократился в январе-марте на 0,9% в годовом выражении, что стало самым существенным сокращением со II квартала 2016 года.