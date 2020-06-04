Накануне Анна Семенович поделилась с подписчиками инстаграм-аккаунта радостной новостью: звезда сбросила на три килограмма! Девушка решила привести себя в форму после карантина.

Накануне Анна Семенович поделилась с подписчиками инстаграм-аккаунта радостной новостью: звезда сбросила на три килограмма! Девушка решила привести себя в форму после карантина.В течение нескольких дней певица делилась с подписчиками информацией о своей диете. Чтобы избавиться от лишних сантиметров в талии, артистка выбрала радикальный способ. В течение четырех дней Анна Семенович абсолютно ничего не ела.Голоданием девушка занималась под присмотром специалистов. Ранее она уже прибегала к подобным приемам, чтобы быстро скинуть несколько килограммов. На этот раз звезда готовится ко встрече с любимым – молодой человек должен на днях вернуться из рабочей поездки.Популярная писательница Лена Миро негативно отреагировала на видео певицы. Журналистка предрекла Анне Семенович скорое ожирение: якобы звезда и так толстая, а станет еще массивней.4 Июн 2020 в 2:56 PDT"Древние инстинкты и стресс от голодания заставляют организм усиленно увеличивать жировые запасы", – пишет блогер. Девушка добавила, что при отказе от еды организм избавляется не от лишнего жира, а от мышц.Как отметила звезда "Живого журнала", артистке пора бы уже к 40 годам знать, что похудания нужно не отказываться от пищи, а, наоборот, есть почаще. Лена Миро посоветовала Анне Семенович подумать не о диетах, а о правильном питании и регулярном спорте.