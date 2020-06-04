Покинувший Локомотив Юрий Семин может возглавить киевское Динамо. Юрий Павлович уже имеет опыт работы с динамовцами.

Покинувший "Локомотив" Юрий Семин может возглавить киевское "Динамо". Юрий Павлович уже имеет опыт работы с динамовцами.Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.Юрий Семин дважды в своей тренерской карьере работал с "Динамо". В период с 2008 по 2009 годы он привел "Динамо" к победе в чемпионате Украины 2008-09. Затем Юрий Павлович тренировал киевлян с 2010 по 2012 годы и выиграл Суперкубок Украины в 2011 году.