За минувшие сутки в Москве скончались еще 64 человека с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус.

За минувшие сутки в Москве скончались еще 64 человека с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом тестов на коронавирус. Такие данные сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.Всего с начала пандемии в столице умерли 2 749 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией.Общее число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в России составляет 432 667, число летальных исходов – 5 219, выздоровели 196 177 человек, передает ТАСС.