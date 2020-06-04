Трое посредников и чиновник Минпромторга задежаны по уголовному делу о взяточничестве в Москве. Следствие ходатайствует в суде об избрании фигурантам меры пресечения в виде ареста на два месяца. Речь идет о даче двух крупных взяток начальнику одного из отделов департамента Минпромторга Ризвану Гайрбекову.

Трое посредников и чиновник Минпромторга задежаны по уголовному делу о взяточничестве в Москве. Следствие ходатайствует в суде об избрании фигурантам меры пресечения в виде ареста на два месяца. Речь идет о даче двух крупных взяток начальнику одного из отделов департамента Минпромторга Ризвану Гайрбекову.Гайрбеков возглавляет отдел военно-технического сотрудничества департамента оборонно-промышленного комплекса, напоминает ТАСС. Он является государственным советником Российской Федерации 3-го класса. Одним из посредников при даче взятки был Сергей Гармаш — замначальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству).Сергей Гармаш дал признательные показания. По решению Хамовнического суда Москвы он отправлен под домашний арест.Официальный представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова пояснила, что дело о взяточничестве расследуется по части 6 статьи 290 ("Получение взятки"), части 5 статьи 291 ("Дача взятки") и части 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса России ("Посредничество во взяточничестве").