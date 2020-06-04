Звезда сериала Папины дочки предпочитает короткие стрижки.
Не всем поклонникам по душе выбор Дарьи Мельниковой.
Звезда сериала "Папины дочки" предпочитает короткие стрижки.
Не всем поклонникам по душе выбор Дарьи Мельниковой.
Артистка провела в соцсетях прямой эфир с другом по имени
Константин. Как оказалось, в 2011 году артистка прошла специальные курсы, где
ее научили азам работы больничного клоуна. Дарья Мельникова и другие артисты
посещали онкологический центр, где развлекали малышей.
Константин рассказал Дарье и ее подписчикам, что из-за пандемии коронавируса больных ребятишек он и его коллеги не посещают. Однако стараются о них не забывать – общаются с
крохами по видеосвязи. Мельникова и ее
собеседник рассказали аудитории о проекте "Клоун рядом".
Поклонников звезды "Папины дочки" заинтересовали не только благотворительные инициативы, которые поддерживает звезда. Внешний вид Дарьи Мельниковой обсудили в комментариях.
Один подписчик отметил, что с зачесанными на мужской манер волосами актриса похожа на лидера группы "Ленинград"
Сергея Шнурова. Сравнение со скандальным вокалистом ничуть не
обидело Дарью. Мельникова лишь удивилась. "Воу! Спасибо", – отреагировала она
на замечание.
после рождения второго ребенка. Дарье хотелось обновления. Артистка не скрывает, что всегда немного сторонится
женственности. Мельникова выступает против стереотипов.