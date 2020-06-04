Звезда сериала Папины дочки предпочитает короткие стрижки. Не всем поклонникам по душе выбор Дарьи Мельниковой.

Звезда сериала "Папины дочки" предпочитает короткие стрижки.Не всем поклонникам по душе выбор Дарьи Мельниковой.Артистка провела в соцсетях прямой эфир с другом по имениКонстантин. Как оказалось, в 2011 году артистка прошла специальные курсы, гдеее научили азам работы больничного клоуна. Дарья Мельникова и другие артистыпосещали онкологический центр, где развлекали малышей.Константин рассказал Дарье и ее подписчикам, что из-за пандемии коронавируса больных ребятишек он и его коллеги не посещают. Однако стараются о них не забывать – общаются скрохами по видеосвязи. Мельникова и еесобеседник рассказали аудитории о проекте "Клоун рядом".Поклонников звезды "Папины дочки" заинтересовали не только благотворительные инициативы, которые поддерживает звезда. Внешний вид Дарьи Мельниковой обсудили в комментариях.Один подписчик отметил, что с зачесанными на мужской манер волосами актриса похожа на лидера группы "Ленинград"Сергея Шнурова. Сравнение со скандальным вокалистом ничуть необидело Дарью. Мельникова лишь удивилась. "Воу! Спасибо", – отреагировала онана замечание.после рождения второго ребенка. Дарье хотелось обновления. Артистка не скрывает, что всегда немного сторонитсяженственности. Мельникова выступает против стереотипов.