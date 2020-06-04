Застройщиков перед сдачей новых многоквартирных домов в эксплуатацию обяжут создавать инфраструктуру для подключения всех сетей связи.

Застройщиков перед сдачей новых многоквартирных домов в эксплуатацию обяжут создавать инфраструктуру для подключения всех сетей связи. Такая норма указана в проекте постановления правительства РФ "О внесении изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства".Документ направят в Минкомсвязь для согласования с другими федеральными органами исполнительной власти и затем в правительство, сообщили "Известия".Застройщика обяжут заключать договор с любым оператором связи для подключения сразу трех услуг связи — телефона, ТВ и интернета.Пока в законе нет норм о сдаче новостроек с подключением к сетям телефонной связи, кабельного телевидения и интернета. Застройщики нередко сами создают собственного "карманного" оператора для новых домов, который предоставляет услуги связи по завышенным ценам и не пускают других провайдеров.Операторы должны иметь равный доступ к инфраструктуре многоквартирных домов и к сетям энергетиков, пояснили в "Ростелекоме". Застройщики обязаны при строительстве домов обеспечивать возможность прокладки линий связи и установки распределительного оборудования операторов связи в домах.