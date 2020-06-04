К пожизненному заключению приговорил суд 24-летнего жителя Магадана Сергея Швачича, признав его виновным в четырех убийствах, грабеже и кражах.

К пожизненному заключению приговорил суд 24-летнего жителя Магадана Сергея Швачича, признав его виновным в четырех убийствах, грабеже и кражах, сообщает региональное управление СКР.Все убийства молодой человек совершил за неделю до наступления 2019 года. В ночь на 25 декабря он отправил на тот свет собутыльника в его квартире на Речной улице, а на следующий день, протрезвев, вынес из его квартиры имущества на 66 тысяч рублей.Через пять дней Швачич в ходе застолья зарезал знакомого в квартире на Портовой улице, а потом и двух его гостей. Уходя, он забрал вещей на 65 тысяч рублей. Уже после задержания выяснилось, что за месяц до этого он ограбил двоих убитых мужчин.Подозреваемого задержали по горячим следам, но, как утверждают следователи, он долго отнекивался и перекладывал вину на знакомых. После серии экспертиз ранее судимый Швачич все же признал свою причастность к убийствам.Суд в Магадане приговорил его к пожизненному заключению.