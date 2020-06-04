Звезда сериала Воронины рассказала, что неизвестный недоброжелатель отравляет ей жизнь. Екатерина Волкова боится за себя и близких.

Звезда сериала "Воронины" рассказала, что неизвестныйнедоброжелатель отравляет ей жизнь. Екатерина Волкова боится за себя и близких.По словам актрисы, на негатив в интернет-пространстве онастарается не обращать внимания. По мнению знаменитости, за агрессией всегдакроится обида и несчастливая судьба.Между тем в одной из соцсетей Екатерине Волковой уже годприходят угрозы от неизвестного человека. Первое время звезда сериала "Воронины"не обращала внимания на странного подписчика, затем решила заблокировать его.Однако на следующий день он вновь появился в комментариях, но уже с другогоаккаунта."Ребята, каждый божий день человек заводит новые аккаунты,чтобы домогаться до меня. Он может оставить по 500 комментариев в день. Вы себепредставляете масштаб? 🙄 По стилю все этонапоминает какого-то маньяка. Он настолько запугал уже всех моих подписчиковвк, что там пришлось отключить даже комментарии (здесь и далее орфография ипунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поделилась Екатерина Волкова.Артистка уверена, что имеет дело с психически нездоровымчеловеком. Волкова не знает, что предпринять. "Друзья советовали написатьзаявление в прокуратуру, но надежда, что за него всерьез возьмутся, невелика",– рассуждает звезда.Подписчики посоветовали звезде последовать примеру продюсера Яны Рудковской.Ранее светская львица сталкивалась с подобной проблемой, и решить ее помоглиименно правоохранительные органы. Екатерину Волкову просят немедленно обратитьсяк стражам порядка.