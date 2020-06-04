Звезда сериала Воронины рассказала, что неизвестный
недоброжелатель отравляет ей жизнь. Екатерина Волкова боится за себя и близких.
Звезда сериала "Воронины" рассказала, что неизвестный
недоброжелатель отравляет ей жизнь. Екатерина Волкова боится за себя и близких.
По словам актрисы, на негатив в интернет-пространстве она
старается не обращать внимания. По мнению знаменитости, за агрессией всегда
кроится обида и несчастливая судьба.
Между тем в одной из соцсетей Екатерине Волковой уже год
приходят угрозы от неизвестного человека. Первое время звезда сериала "Воронины"
не обращала внимания на странного подписчика, затем решила заблокировать его.
Однако на следующий день он вновь появился в комментариях, но уже с другого
аккаунта.
"Ребята, каждый божий день человек заводит новые аккаунты,
чтобы домогаться до меня. Он может оставить по 500 комментариев в день. Вы себе
представляете масштаб? 🙄 По стилю все это
напоминает какого-то маньяка. Он настолько запугал уже всех моих подписчиков
вк, что там пришлось отключить даже комментарии (здесь и далее орфография и
пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поделилась Екатерина Волкова.
Артистка уверена, что имеет дело с психически нездоровым
человеком. Волкова не знает, что предпринять. "Друзья советовали написать
заявление в прокуратуру, но надежда, что за него всерьез возьмутся, невелика",
– рассуждает звезда.
Подписчики посоветовали звезде последовать примеру продюсера Яны Рудковской.
Ранее светская львица сталкивалась с подобной проблемой, и решить ее помогли
именно правоохранительные органы. Екатерину Волкову просят немедленно обратиться
к стражам порядка.