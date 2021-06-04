В телеграм-каналах принцип анонимности возведен в абсолют. Авторы, не беспокоясь о достоверности, могут писать буквально все, что им хочется, или за что могут заплатить деньги. Но в погоне за прибылью владельцы и модераторы телеграм-каналов забывают, что за свои слова они могут ответить по всей строгости уголовного законодательства.

В телеграм-каналах принцип анонимности возведен в абсолют. Авторы, не беспокоясь о достоверности, могут писать буквально все, что им хочется, или за что могут заплатить деньги. Но в погоне за прибылью владельцы и модераторы телеграм-каналов забывают, что за свои слова они могут ответить по всей строгости уголовного законодательства.В эпоху социальных сетей каждый может стать блогером, рупором общественного мнения. Существуют площадки, где можно публиковать различную информацию и не нести ответственность за ее распространение. Например, в пресловутых телеграм-каналах зачастую появляются непроверенные данные, окрашенные сугубо субъективным мнением.Стиль некоторых публикаций призван обесценивать национальные ценности, подрывать репутацию государственных деятелей и знаменитых бизнесменов. В таких случаях авторы не приводят какие-либо аргументы, а позволяют хамство, оскорбления и издевательства.Ярким примером являются телеграм-каналы "Компромат по СКрепкой", "Котел #6", "Страна и народ", PZDC, "Арбитр", "Компромат 2.0". Как отмечает издание "Аргументы недели", авторы, будучи анонимными, могут публиковать откровенную ерунду и не стесняться брать за это не самые маленькие деньги.Иногда у администраторы телеграм-каналов отправляют в Сеть просто грязный поток сознания. Никаких доказательств, никакой аналитики, все высосано из пальца.В качестве примера можно привести телеграм-канал со звучным названием PZDC. В названии явно читается известное ругательство.Авторы данной площадки упражняются в демагогии как могут. Они используют такие речевые обороты, как "обокравший казахов очкарик-технократ, "Роскосмос" – значит воруют" и другие подобные сомнительные приемы, которое не допускает к использованию ни один более-менее качественный интернет-ресурс.Издание сравнивает телеграм-каналы с даркнетом, ведь за деньги можно анонимно не просто пустить слух, а запустить целую кампанию по "уничтожению" какого-либо лица. Например, опубликовать неизвестно откуда взявшийся "компромат". А некоторые не брезгуют вымогательством: выливают ушат помоев на человека до тех пор, пока тот не заплатит, чтобы отстали.Разместить проплаченный текст очень просто – достаточно списаться с администраторами тг-канала. После этого за определенный прайс они опубликуют какой угодно вздор – хоть про связь рептилоидов с планеты Нибиру с каким-нибудь влиятельным чиновником и бизнесменом. Что-то подобное во "влиятельных" телеграм-каналах уже публиковалось.Цена на публикацию поданного под соусом "инсайдерской информации" заказного негатива в большинстве подобных телеграм-каналов и сайтов составляет от 500 до двух тысяч долларов. Солидные суммы берутся и за удаление публикации. А за более внушительный прайс можно и вовсе поставить "блок" на негатив о той или иной персоне на год. Ничего личного, просто бизнес."Еще полезно отслеживать любые новости, связанные с выбранными объектами, в том числе позитивные. Дали орден – на тебе ушат помоев в тот же день! Так, глядишь, и созреет клиент. И заплатит, чтобы отстали", – пишут о принципах работы телеграм-каналов "Аргументы недели"Авторам телеграм-каналов было бы полезно помнить о наличии в Уголовном кодексе РФ статьи 128.1 "Клевета". Распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей, общественными работами.А вот клевета в Сети интернет наказывается уже строже. Штраф – до одного миллиона рублей или или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Особо рьяные авторы тг-каналов рискуют загреметь в места не столь отдаленные на срок до двух лет. Подумать над своим поведением и способом заработка, а заодно и подтянуть русский язык у них будет достаточно времени.Не менее полезным для авторов тг-каналов будет помнить о статье 163 УК РФ "Вымогательство". Здесь сроки заключения еще более внушительные. Максимальный – 15 лет лишения свободы.Примеры уголовной ответственности для администраторов телеграм-каналов уже есть. Авторы некогда известных в российском сегменте "телеги" каналов "Футляр от виолончели" и "Устинов троллит" были привлечены к ответственности по УК РФ. При этом цена одного из этих каналов перед закрытием оценивалась в два миллиона долларов.История с авторами этих каналов показывает: от ответственности за клевету и вымогательства никуда не деться.Читателям же можно дать лишь один совет: не следует воспринимать телеграм-каналы как надежный источник информации. Нельзя ставить знак равенства между анонимностью и достоверностью. Ответственности за опубликованные сведения в таком случае не несет никто.