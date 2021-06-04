В Костромской области сегодня реализуется успешная практика проведения инвестиционной политики. Об эффективности мер поддержки, которые оказываются в регионе инвесторам, рассказал ..

В Костромской области сегодня реализуется успешная практика проведения инвестиционной политики. Об эффективности мер поддержки, которые оказываются в регионе инвесторам, рассказал генеральный директор Костромского завода автокомпонентов Денис Шмигель.Сегодня в рамках региональных мер поддержки инвесторы получают ряд преференций, например, компании могут снижать ставку налога на прибыль или освобождаться от уплаты налога на имущество. Как отмечает Денис Шмигель, меры поддержки в Костромской области работают эффективно.В 2020 году Костромской завод автокомпонетов завершил реализацию инвестиционного проекта по модернизации всего производства. В создание и развитие производственных мощностей завод инвестировал более 2,5 млрд рублей. В результате модернизации объёмы собственного производства предприятия за этот период выросли более чем в 2 раза.«Администрация Костромской области не только помогла подготовить необходимую для рассмотрения проекта на инвестиционном совете документацию, но и консультировала компанию на всех этапах реализации инвестпроекта», - подчеркнул генеральный директор Костромского завода автокомпонентов.При поддержке губернатора Сергея Ситникова предприятию при осуществлении инвестиционного проекта была оказана помощь на федеральном уровне. Предприятие воспользовалось займами «Фонда развития промышленности РФ» для привлечения инвестиционных средств по льготным ставкам и получило субсидии государства для компенсации части процентных расходов по инвестиционным кредитам.Денис Шмигель положительно оценил инициативу главы региона по созданию в Костромской области регионального фонда развития промышленности. Он отметил, что данный инструмент поддержки уже показал высокую эффективность на федеральном уровне.«Мы на собственном опыте убедились в высокой эффективности мер поддержки инвесторов в Костромской области. Безусловно, можно и нужно продолжать и развивать взятый администрацией Костромской области курс на улучшение инвестиционного климата в регионе», - подытожил Денис Шмигель.Благодаря обновлению производственных линий Костромской завод автокомпонентов начал выпускать полный цикл деталей цилиндропоршневой группы, расширена линейка производимой продукции, в том числе, для двигателей зарубежных автомобилей. В результате модернизации на предприятии было создано более 400 новых рабочих мест, растут объемы производства и налоговые отчисления.