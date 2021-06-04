Если вы стали очевидцем происшествия на воде, незамедлительно звоните по номерам телефонов 101 и 112.

Два человека погибли на водоёмах во Владимирской области за минувшую неделю.Как сообщили редакции «33Live.Ru» в пресс-службе МЧС, днём 31 мая в ведомство поступило сообщение о том, что в реке Клязьме в районе города Вязники утонул мужчина 1942 года рождения.«На месте предполагаемого ЧП был организован поиск пострадавшего. Спустя некоторое время водолазы-спасатели подняли из воды труп погибшего мужчины, его личность установлена. Обстоятельства трагедии выясняются. Предположительно, он находился рядом с водой в состоянии алкогольного опьянения и мог оказаться в водоёме по неосторожности», - поделились деталями трагедии в МЧС.На следующий день, 1 июня, в спасательное ведомство сообщили о ЧП на озере Великом деревни Пирогово Камешковского района. У берега обнаружили погибшего мужчину и надувную лодку.«Личность установлена, погибшим оказался местный житель 1939 года рождения. Обстоятельства смерти уточняются. По предварительной информации, у него могли быть проблемы со здоровьем, которые и повлекли падение с лодки в воду», - пояснили в ведомстве.В МЧС напоминают о важности соблюдения всех требований безопасности при нахождении вблизи водоёмов. Спасатели просят владимрцев провести профилактические беседы с детьми и своими пожилыми родственниками.Если вы стали очевидцем происшествия на воде, незамедлительно звоните по номерам телефонов 101 и 112.Напомним, что это не первый случай гибели на воде в этом году. В начале мая в реке Клязьма мужчина, который во время охоты подстрелил утку и ринулся за добычей на водоём.