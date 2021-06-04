Несмотря на недавний старт купального сезона, во Владимирской области уже произошли трагедии на воде. Первый трагичный случай произошел 31 мая. В МЧС сообщили о том, что в Клязьме в районе

Несмотря на недавний старт купального сезона, во Владимирской области уже произошли трагедии на воде. Первый трагичный случай произошел 31 мая. В МЧС сообщили о том, что в Клязьме в районе Вязников утонул 79-летний мужчина. Водолазы-спасатели достали из воды тело погибшего, его личность установлена. Предположительно, мужчина находился рядом с водой в нетрезвом состоянии и случайно мог