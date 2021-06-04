На территории Киргизии в Ноокатском районе Ошской области близ границы с Таджикистаном совершил аварийную посадку киргизский военный вертолет Ми-8МТ, передает . Сообщается о трех ..

На территории Киргизии в Ноокатском районе Ошской области близ границы с Таджикистаном совершил аварийную посадку киргизский военный вертолет Ми-8МТ, передает . Сообщается о трех пострадавших. Им уже была оказана вся необходимая помощь. Подробности инцидента устанавливаются.