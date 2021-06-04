На территории Киргизии в Ноокатском районе Ошской области близ границы с Таджикистаном совершил аварийную посадку киргизский военный вертолет Ми-8МТ, передает . Сообщается о трех ..
<a href="https://33live.ru/novosti/04-06-2021-est-postradavshie-v-kirgizii-avarijno-sel-voennyj-vertolet.html" target="_blank">Есть пострадавшие: в Киргизии аварийно сел военный вертолет</a> - На территории Киргизии в Ноокатском районе Ошской области близ границы с Таджикистаном совершил аварийную посадку киргизский военный вертолет Ми-8МТ, передает . Сообщается о трех ..
[url=https://33live.ru/novosti/04-06-2021-est-postradavshie-v-kirgizii-avarijno-sel-voennyj-vertolet.html]Есть пострадавшие: в Киргизии аварийно сел военный вертолет[/url] - На территории Киргизии в Ноокатском районе Ошской области близ границы с Таджикистаном совершил аварийную посадку киргизский военный вертолет Ми-8МТ, передает . Сообщается о трех ..