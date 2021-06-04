Компании создадут в особой экономической зоне 1465 рабочих мест.

Губернатор Владимир Сипягин подписал соглашение об инвестициях с первыми резидентами ОЭЗ «Доброград-1». Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе главы региона.Документ подписан в рамках . Компании «ИНТЕКС», «Литвуд» и «Эгида+» стали первооткрывателями.«Литвуд» вложит в создание современного производства товаров для обеспечения комфортного сна более 2 млрд рублей. Будет создано более 1200 рабочих мест», - сообщили в администрации Владимирской области.«Эгида+» инвестирует в предприятие по выпуску наполнителей для мебельной промышленности 2,5 млрд рублей. Плюс 200 рабочих мест.«ИНТЕКС» откроет производство эластичных медицинских изделий для беременных и кормящих женщин, а также намерено выпускать продукцию для перевязки и фиксации для людей с заболеваниями сосудов и после перенесённых операций. На реализацию проекта инвестор выделил 240 млн рублей. В его рамках создаётся 65 рабочих мест.Также подписано соглашение о сотрудничестве между «Доброградом» и Ассоциацией компаний по развитию искусственного интеллекта.Особая экономическая зона «Доброград-1» создана в конце 2020 года. Площадка предоставляет бизнесу различные преференции – освобождение от налога на прибыль, налога на имущество организации, транспортного и земельного налога, от уплаты ввозных и вывозных пошлин и НДС. Предприятия, заходящие в ОЭЗ, обеспечиваются необходимой инфраструктурой. Площадь зоны составляет 212 гектаров.Ранее мы сообщали, что в рамках экономического форума глава региона подписал соглашения о реализации ряда крупных инвестроектов: