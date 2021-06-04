04.06.2021

2021-06-04 16:15:04

Инвестиции в киржачский технопарк Иксэл составят более 400 миллионов рублей

Соглашение об инвестировании подписано 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме между администрацией Владимирской области, администрацией Киржачского района и ООО «Индастриал Платформ Групп Клима». Общий объем инвестиций составит 400 миллионов рублей.



Киржачский технопарк − это первая в России технологическая площадка крупнейших производителей климатической техники. «ИКСЭл» создан холдингом «Русклимат» в 2014 году на площадке бывшего завода «Автосвет».



К 2025 году инвестор планирует выйти на объем производства до 2000 климатических установок в год. Для этого будет построен новый производственный корпус, проведена реконструкция инженерной и социальной инфраструктуры. Благодаря проекту будет создано 400 новых рабочих мест для жителей Киржачского района, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.



Отметим, что промышленный технопарк «ИКСЭл» располагается на площади свыше 32 гектар, площадь производственных помещений – 91,4 тыс. кв. м. Численность работников – более 2000 человек.