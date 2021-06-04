С 07.00 до 13.30 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской и Большой Московской на участке от Студёной Горы до улицы Гагарина.

Во Владимире 5 июня в целях обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения «Зеленого марафона» с 07.00 до 13.30 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской и Большой Московской на участке от Студёной Горы до улицы Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Объезд будет организован по Студеной Горе, улицам Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и улицам Гагарина, Луначарского, Мира и Горького.Общественный транспорт города изменит свои привычные маршруты движения.Остальной городской транспорт будет курсировать по действующим маршрутам.Владимирцев просят быть внимательнее и искать пути объезда.Напомним, что забеги в рамках спортивного мероприятия пройдут на дистанции 4,2 и 10 километров. Юных спортсменов ждёт специальный детский забег. В соревнованиях смогут принять участие любители скандинавской ходьбы, для которых будет доступна дистанция 2,1 километра.