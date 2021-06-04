04.06.2021

2021-06-04 12:55:04

Конкурс на самую красивую деревню Владимирской области стартовал

В селе Клязьминский городок Ковровского района объявили о старте ежегодного конкурса на звание самой красивой деревни региона. Он проходит уже в седьмой раз. Подробности у Екатерины Тамановой.



Подстриженные газоны, благоустроенная территория и древняя история. Именно это позволило Клязьминскому городку получить гран-при конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области". На выигранные средства в селе оборудовали новую зону отдыха.



Наталья Молодцова - глава администрации Клязьминского сельского поселения:



- Приобрели растения, кустарники, оформили и благоустроили еще один уголок в нашем живописном населенном пункте.



В этом году прием заявок начнется 10 июня и продлится в течение месяца. Ожидается около ста пятидесяти участников из всех районов области. С этого года будет увеличен и призовой фонд: вместе со статусом самой красивой деревни победители получат 200 тысяч рублей. Упростили и подачу заявок.



Вячеслав Картухин, председатель оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области", зам председателя Законодательного Собрания:



- Надо подать информацию о населенном пункте, кто подал заявку. По сути, никаких приложений мы не требуем. Делается это для того, чтобы в этом году было еще больше участников. Нам бы хотелось, чтобы многие понимали, что от них требуется. Требуется активное участие в жизни своих деревень, сел и поселков.



Благодаря конкурсу в деревнях появляются новые общественные пространства, детские площадки, благоустраивают улицы. Жители стремятся сделать свою малую родину ухоженной и красивой. Конкурс организован сторонникам партии "Единая Россия". Бюджетные средства не задействуют, призовой фонд - деньги инвесторов.



Вячеслав Скороходов, глава администрации Ковровского района:



- Мы обязательно тоже будем заявляться, не буду говорить, какие населенные пункты. Потому что это подстегивает, когда уже сталкивались с победителями, а у нас 5 поселений, 173 населенных пункта в Ковровскойм районе. И, конечно же, желающих участвовать будет намного больше.



Каждая деревня будет выступать в своей "весовой категории" - в зависимости от количества населения. Также будет множество дополнительных номинаций, например, на "самую оборудованную деревню", "самую живописную" или "самую заповедную". Но Интернет-голосования, скорее всего, в этом году не будет, чтобы избежать накрутки голосов.







Екатерина Таманова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".



