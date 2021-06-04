Ковровский суд вынес приговор двум местным жителям, их признали виновными в незаконной добыче рыбы. По данным прокуратуры области, в июле прошлого года мужчины на резиновой лодке

Ковровский суд вынес приговор двум местным жителям, их признали виновными в незаконной добыче рыбы. По данным прокуратуры области, в июле прошлого года мужчины на резиновой лодке сплавлялись по Староверовской заводи в Ковровском районе. При помощи аккумулятора, электропреобразователя тока и сачка с электропроводами они выловили рыбу разных пород. Это щука, окунь, карась, лещь. Всего была поймана