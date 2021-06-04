Исполняющая обязанности вице-губернатора по соцполитике Ольга Гребнёва поделилась своими впечатлениями о ситуации в подконтрольном ей социальном блоке. Она рассказала, какие изменения

Исполняющая обязанности вице-губернатора по соцполитике Ольга Гребнёва поделилась своими впечатлениями о ситуации в подконтрольном ей социальном блоке. Она рассказала, какие изменения грядут в региональном здравоохранении. Бездушие, непрофессионализм и нежелание перестраиваться – именно эти качества, оказывается, присущи некоторым главврачам лечебных учреждений региона. За два месяца работы во Владимирской области Ольга Гребнёва устала каждый день удивляться некомпетентности