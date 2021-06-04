Празднование Дня молодежи пройдет совместно с обществом Знание благодаря соглашению, подписанному на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)

Празднование Дня молодежи пройдет совместно с обществом "Знание" благодаря соглашению, подписанному наПетербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)Российское общество "Знание" заключило сразу несколько соглашений на ПМЭФ. Так, был подписан договор о сотрудничестве с Mail.ru Group. Теперь общество и IT-компания будут совместно разрабатывать цифровые решения, популяризировать науку, образование и культуру в России и за рубежом, вовлекать молодежь в реализацию масштабных национальных проектов.Также "Знание" подписало соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Руководитель органа Ксения Разуваева призналась, что очень рада такому сотрудничеству. Выпускники форумов Росмолодежи, лидеры проектов "Россия – страна возможностей", "Большая перемена", "Твой ход" с удовольствием ждут новых лекций и форматов от общества, отметила она.Но и это еще не все. Такой же договор "Знание" заключило с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Подписи под документом поставили ректор учебного заведения Андрей Иванович Рудской и генеральный директор общества Максим Древаль. Это соглашение предполагает всестороннее сотрудничество в целях продвижения идеи непрерывного обучения и популяризации научных знаний.Напомним, ПМЭФ проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Мероприятие проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.