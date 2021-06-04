В 2022 году новогодние каникулы составят девять дней. Однако праздничные дни можно смело увеличивать на один, поскольку 31 декабря 2021 года выпадает на субботу. О том, чтобы всегда отдыхать 31 ..

В 2022 году новогодние каникулы составят девять дней. Однако праздничные дни можно смело увеличивать на один, поскольку 31 декабря 2021 года выпадает на субботу. О том, чтобы всегда отдыхать 31 декабря в правительстве тоже задумываются. Эту идею, пообещал глава Минтруда Антон Котяков, ведомство обязательно рассмотрит "с учетом ближайшего горизонта", передает . Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).