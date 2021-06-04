Злоумышленница работала у 69-летней жительницы столицы сиделкой. В один из дней она увидела, куда пенсионерка убирает деньги, а затем взяла порядка 1 млн рублей из тайника...
Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 37-летнюю приезжую женщину по подозрению в краже денежных средств у пожилой москвички.
Предварительно установлено, что злоумышленница работала у 69-летней жительницы столицы сиделкой и помогала ей по хозяйству. В один из дней она увидела, куда пенсионерка убирает деньги, а затем, воспользовавшись удобным моментом, взяла их из тайника. После злоумышленница скрылась и перестала выходить на связь. Материальный ущерб составил не менее 1 миллиона рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в одном из аэропортов. Ей оказалась 37-летняя уроженка другого региона. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.
По данному факту следствием ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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