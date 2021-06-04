Злоумышленница работала у 69-летней жительницы столицы сиделкой. В один из дней она увидела, куда пенсионерка убирает деньги, а затем взяла порядка 1 млн рублей из тайника...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 37-летнюю приезжую женщину по подозрению в краже денежных средств у пожилой москвички.Предварительно установлено, что злоумышленница работала у 69-летней жительницы столицы сиделкой и помогала ей по хозяйству. В один из дней она увидела, куда пенсионерка убирает деньги, а затем, воспользовавшись удобным моментом, взяла их из тайника. После злоумышленница скрылась и перестала выходить на связь. Материальный ущерб составил не менее 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в одном из аэропортов. Ей оказалась 37-летняя уроженка другого региона. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93