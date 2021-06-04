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<a href="https://33live.ru/novosti/04-06-2021-poezd-sbil-nasmert-srazu-devyat-chelovek.html" target="_blank">Поезд сбил насмерть сразу девять человек</a> - Идущий из города Урумчи в провинции Ханчжоу на востоке Китая пассажирский поезд наехал на группу строителей, работавших на путях, передает сайт . Сообщается о девяти жертвах. Детали и ..