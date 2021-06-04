На кухне частного дома поселка Александровка Полесского городского округа в Калининградской области пятилетняя девочка пыталась порезать себе сыр, однако не удержала равновесие и с ..

На кухне частного дома поселка Александровка Полесского городского округа в Калининградской области пятилетняя девочка пыталась порезать себе сыр, однако не удержала равновесие и с табуретки упала на нож, передает . Ребенка доставил в реанимацию. За ее жизнь борются врачи. Известно, что девочка растет в многодетной семье. Ее с сестрой и братом воспитывает мать-одиночка. Женщина не работает и занимается исключительно семьей. Однако в данном случае, отмечают в правоохранительных органах, не досмотрела.