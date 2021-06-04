Планируется, что благодаря реализации проекта будет создано 270 рабочих мест.

Губернатор Владимир Сипягин и коммерческий директор ООО «Объединённая компания «Рустехнологии Муром» Ма Дэмин подписали соглашение о монтаже и вводе в эксплуатацию стана холодного проката № 2 в цехе холодного проката стали» и строительстве производства по глубокой переработке древесины. Муромская компания готова вложить в проект 2,5 млрд рублей.Планируется, что благодаря его реализации появится 270 рабочих мест.«Согласно концепции инвесторов, годовая проектная мощность достигнет 200 тонн листового металла и 12 тысяч кубических метров листовой фанеры», - рассказали в пресс-службе главы региона.