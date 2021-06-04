Госавтоинспекция Москвы напоминает, что самым преимущественным способом обращения в подразделение Госавтоинспекции для получения госуслуги является подача заявления в электронном виде...

Управление ГИБДД города Москвы отмечает рост показателей регистрационно-экзаменационной работы за 5 месяцев 2021 года.Так, общее количество регистрационных действий с транспортными средствами (постановка, снятие с регистрационного учета, внесение каких-либо изменений) увеличилось на 44,9 % и составило 451589.Количество выданных водительских удостоверений увеличилось на 16,7 % и составило 205710, при этом увеличилось количество выданных впервые водительских удостоверений на 156% (33758).Госавтоинспекция Москвы напоминает, что самым преимущественным способом обращения в подразделение Госавтоинспекции для получения государственной услуги является подача заявления в электронном виде. Записаться на прием можно, не приходя в подразделение, при этом самому выбрать наиболее удобные дату, время и место получения госуслуги, а также оплатить госпошлину со скидкой в 30% (скидка возможна только в случае уплаты соответствующей государственной пошлины через единый портал государственных услуг).В настоящее время на территории города Москвы открыто шесть отделений ГИБДД, которые располагаются в филиалах МФЦ окружного значения (ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО, САО), по адресам: Пресненская наб., д.2; Новоясеневский проспект, д. 1; ул. Кировоградская, д.13А; Щелковское ш., д. 75; Рязанский пр-т, д. 2, корп. 3; Ленинградское ш., д. 16А, стр. 8.Система предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции постоянно развивается и оптимизируется, чтобы обеспечить наиболее комфортные условия участия граждан в этом процессе с точки зрения затрат их сил и времени.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81