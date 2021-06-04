Компания молодых людей и девушек избила 13-летнюю россиянку за то, что та случайно наступила на пляжное полотенце. Пострадавшая получила травмы. Инцидент произошёл на одном пляжей ..

Компания молодых людей и девушек избила 13-летнюю россиянку за то, что та случайно наступила на пляжное полотенце. Пострадавшая получила травмы.Инцидент произошёл на одном пляжей Новосибирска. На девочку набросились сразу три 18-летних девушек и двое юношей, в результате чего она получила сотрясение мозга и ушибы. Происходящее вовремя заметила хозяйка одного из торговых павильонов, которая вызвала охрану. Всю компанию задержали: оказалось, что обидчики были воспитанниками детского дома, передаёт телеканал "".