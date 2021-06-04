В ходе обысков по местам проживания фигурантов сотрудники МВД России изъяли средства связи, банковские карты, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение...

«Оперативниками ГУУР МВД России и Московского уголовного розыска совместно с коллегами из УВД по Юго-Восточному округу столицы и отдела МВД России по району Текстильщики г. Москвы во взаимодействии с коллегами из ФСБ России задержаны подозреваемые в мошеннических действиях, которые 29 мая были совершены в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.Как сообщалось ранее, на домашний телефон 96-летнего пенсионера поступил звонок от злоумышленника, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Василия Гавриловича снять с личного банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. По словам звонившего, это якобы было необходимо для задержания с поличным мошенника.Следственным отделом ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых в преступлении. Двое злоумышленников были задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии. По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа.В ходе обысков по местам проживания фигурантов сотрудники МВД России изъяли средства связи, банковские карты, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение.Сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется. Реализация комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео