Результаты проверки направлены губернатору, депутатам Заксобрания, а также в УФАС.

Счетная палата Владимирской области в деятельности ГУП «ДСУ №3» нарушений на несколько десятков миллионов рублей. Аудиторы изучили ФХД, траты на содержание, ремонт и строительство автодорог общего пользования.В результате проверки специалисты СП обнаружили нарушения при присоединении к предприятию «Владоблжилкомхоза». Дополнительная нагрузка на ГУП составила 20,7 млн рублей.Несоблюдение депаратаментом имущественных и земельных отношений процедуры предоставления займа «Владоблжилкомхозу» за счёт средств предприятия привело к тому, что «ДСУ-3» потеряло 19,2 млн рублей.Из-за непринятия мер по возврату имущества после аренды и неначисления штрафов «ДСУ-3» понесло дополнительные расходы в размере 3,7 млн рублей.«Результатом работы ГУПа стало отвлечение оборотных средств на сумму более 42 млн, ущерб в виде упущенной выгоды и дополнительных расходов в два миллиона рублей», - считают в Счётной палате.Также из-за несоблюдения правил бухучёта областной бюджет потерял более трёх миллионов рублей.«Нарушения порядка оплаты труда, неправомерное заключение и оплата договоров гражданско-правового характера способствовали необоснованным и документально неподтвержденным затратам на общую сумму 7,7 млн руб», – указано в отчёте аудиторов.С нарушением антимонопольного законодательства заключались контракты по охране объектов транспортной инфраструктуры. Контролёры усмотрели признаки мошенничества и хищения бюджетных средств, направленных на эти цели.Результаты проверки направлены губернатору, депутатам Заксобрания, а также в УФАС, межрегиональное управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, прокуратуру и правоохранительные органы.Напомним, что в отношении гендиректора ГУПа возбуждено уголовное дело о картельном сговоре при торгах на строительство Рпенского проезда. Фигурантом расследования стал и замгубернатора , курирующий вопрос.