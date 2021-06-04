Злоумышленники находили объявления о продаже гаджетов, назначали встречу продавцам, а затем, выхватив товар из рук, скрывались...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по району Чертаново Северное совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве при поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали двоих 23-летних подозреваемых в совершении грабежей», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что 27-летний житель столицы разместил в Интернете объявление о продаже мобильного телефона. Спустя время ему позвонил потенциальный покупатель, с которым они договорились о встрече. В назначенное время к дому заявителя подъехал автомобиль такси, в котором было двое неизвестных. Продавец продемонстрировал товар, после чего покупатель предложил проехать к ближайшему банкомату, для того чтобы снять деньги и расплатиться за гаджет. Заявитель согласился, после чего, сев в автомобиль, все трое проследовали к станции метро. Когда машина остановилась и продавец вышел, водитель резко тронулся с места и злоумышленники стали скрываться, протащив несколько метров потерпевшего, ухватившегося за дверь. Мобильный телефон остался в машине, ущерб составил 120 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий один подозреваемый был задержан в подмосковной Балашихе, другой – на территории одного из аэропортов.Следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».Аналогичная история произошла с 39-летним жителем Западного округа столицы. По предварительным данным, он договорился о продаже мобильного телефона через Интернет. Покупатель подъехал к дому на Рублевском шоссе и попросил посмотреть телефон, после чего, взяв его в руки, стал убегать и сел в автомобиль такси. Потерпевший попытался преградить дорогу транспортному средству, однако автомобиль, задев его, скрылся. Для оказания помощи мужчина обратился в медицинское учреждение.По данному факту следствием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.У полицейских есть все основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний на территории столицы.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93