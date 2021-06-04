Ему грозит до 7 лет колонии.

Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных платёжных документов, подозреваемым по которому проходит«В результате предварительного следствия установлено, что с января по март 2011 года он и его подельник, находясь во Владимире и действуя по предварительному сговору, изготовили в целях сбыта и сбыли платёжные поручения, не являющиеся ценными бумагами. В результате незаконных операций злоумышленники обналичили 30 млн рублей», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Впоследствии фигурант дела скрылся от правоохранителей. С июля 2018 года мужчина находился в международном розыске.«По запросу Генпрокуратуры РФ он был экстрадирован в Россию из Литвы в июле 2020 года. Его сообщник продолжает находиться в международном розыске», - уточнили в надзорном ведомстве.Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. По инкриминируемой статье Петру Мельникову грозит до 7 лет колонии.Напомним, что первоначально он находился в СИЗО, позднее подозреваемого под домашний арест.