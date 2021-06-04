Петра Мельникова обвиняют в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов. Обвинительное заключение в отношении сына экс-директора Автоприбора утверждено

Петра Мельникова обвиняют в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов. Обвинительное заключение в отношении сына экс-директора Автоприбора утверждено прокуратурой и направлено в суд. Как установило следствие, с января по март 2011 года Петр Мельников вместе с сообщником изготовили в целях сбыта и сбыли в кредитные организации платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами.