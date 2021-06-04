4-го июня после продолжительной болезни умер писатель-краевед Юрий Никитин. Прежде всего он известен по “Улице Победителей”. Именно так в народе называют улицу Совхозную. После войны её

4-го июня после продолжительной болезни умер писатель-краевед Юрий Никитин. Прежде всего он известен по “Улице Победителей”. Именно так в народе называют улицу Совхозную. После войны её отстроили фронтовики. Ни одного уже нет в живых. Но воспоминания о них бережно, по крупицам, собирал Юрий Никитин. Житель этой же улицы, в 2010-ом он выпустил книгу о своих