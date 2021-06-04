Злоумышленники сложили в мусорный контейнер на колесах бочки с алкоголем и перевезли их в безлюдное место...

«Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Арбат задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении шести бочек с алкоголем», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленники, находясь в утреннее время возле одного из ресторанов на улице Арбат, похитили шесть алюминиевых кег с алкогольной продукцией. Материальный ущерб, причиненный заведению, составил 150 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий полицейские на улице Новый Арбат задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 34 и 36 лет. Злоумышленники сложили в мусорный контейнер на колесах бочки с напитком и перевезли их в безлюдное место. Алкоголем они распорядились по своему усмотрению. Похищенные пустые кеги полицейскими обнаружены и возвращены законному владельцу.По данному факту следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60