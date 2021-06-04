В отношении мужчины возбуждено три дела об административных правонарушениях по статьям «нарушение правил пользования объектами животного мира», «несвоевременное предоставление экологической информации».

Директор ООО «КЭМЗ-Охота» незаконно выдавал разрешения на отстрел 10 особей полевой дичи вместо пяти. К такому выводу пришла Ковровская горпрокуратура в результате проверки деятельности должностного лица.Выявленные нарушения также касаются отсутствия на информационных знаках охотхозяйства номеров телефонов и адресов электронной почты.«Во многих заявлениях отсутствуют и сведения о месте охоты. Отсутствовала информация, подтверждающая факт направления сведений об охотконтроле на угодиях, принадлежащих обществу», - добавили в прокуратуре.В отношении мужчины возбуждено три дела об административных правонарушениях по статьям «нарушение правил пользования объектами животного мира», «несвоевременное предоставление экологической информации».Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.