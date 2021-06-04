04.06.2021

2021-06-04 20:35:04

В Коврове мошенник продавал несуществующие автозапчасти

В Коврове завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Казани. Его обвиняют в мошенничестве.



Осенью прошлого года в полицию обратился местный житель, который заказал на одном из популярных сайтов автозапчасти. После оплаты продавец перестал выходить на связь, а товар так и не был получен покупателем.



Оперативники провели комплекс мероприятий и установили личность злоумышленника. Им оказался менеджер одной из специализированных торговых точек, знавший технические характеристики запчастей. Злоумышленник нашел в сети фото автомобильных деталей, а затем разместил фото на популярной он-лайн площадке, выдав их за реально существующий товар, который можно у него купить. В целях конспирации мужчина приобрел существовавший длительное время аккаунт. Для общения с потенциальной жертвой обвиняемый купил сим-карту без регистрации.



Несмотря на предпринятые меры, злоумышленника задержали сотрудники полиции. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.