Полицейские напоминают гражданам о бдительности при совершении покупок в сети Интернет.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Казани. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Осенью прошлого года в полицию обратился местный житель, сообщивший, что на одном из популярных сайтов нашел объявление о продаже автозапчастей и заказал их. После того, как заказ был оплачен, продавец перестал выходить на связь, а товар так и не был получен.Оперативные сотрудники провели большой комплекс мероприятий, в том числе технических, в результате которого была установлена личность злоумышленника.В ходе следствия установлено, что фигурант, работавший менеджером в специализированной торговой точке и знавший технические характеристики запчастей, нашел в сети Интернет фото автомобильных деталей. В дальнейшем он разместил фото на популярной он-лайн площадке, выдав их за реально существующий товар, который можно у него купить.В целях конспирации злоумышленник приобрел существовавший длительное время аккаунт. Для общения с потенциальной жертвой обвиняемый купил сим-карту без регистрации.Несмотря на предпринятые меры, злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Справочно:В текущем году в органы внутренних дел Владимирской области поступило более 300 заявлений о хищении денег с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Суммы, которые отдали злоумышленникам жители региона, варьируются от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. Общий причинный материальный ущерб исчисляется миллионами.Самым распространенным способом остается мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.Сотрудники полиции в непрерывном режиме ведут масштабную профилактическую работу с гражданами, используя все доступные методы информирования.Полиция в очередной раз напоминает: чтобы не стать жертвами злоумышленников, следует придерживаться нескольких простых правил.- Ни при каких обстоятельствах не переводите деньги на неизвестные счета или номера телефонов.- Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.- Совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов. Прежде, чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверьте информацию о нем: поищите реальные отзывы о работе, почитайте форумы, уточните сведения у друзей или родственников и только после этого принимайте решение о покупке.- Не торопитесь сообщать реквизиты банковской карты, даже если собеседник по телефону представляется сотрудником банка. Помните: ни одна организация, включая банк, не имеет право требовать ПИН-код и CVC-код.- Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте.