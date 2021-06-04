При помощи аккумулятора, электропреобразователя тока и подсачника с электропроводами они поймали 151 особь, среди которых били щука, окунь, карась и лещ.

В Ковровском районе двух браконьеров оштрафовали на 1 миллион 350 тысяч рублей за незаконную ловлю рыбы.В июле прошлого года мужчины сплавлялись на надувной резиновой лодке по Староверовской заводи. При помощи аккумулятора, электропреобразователя тока и подсачника с электропроводами они поймали 151 особь, среди которых били щука, окунь, карась и лещ.«Ущерб, причинённый государству, был оценён в 63 тысячи рублей», - пояснили в прокуратуре Владимирской области.На суде обвиняемые отрицали свою вину, что, впрочем, не помогло им избежать наказания.В результате Ковровский городской суд оштрафовал рыбаков на 700 и 650 тысяч соответственно.«Кроме того, в полном объёме удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с подсудимых ущерба, причинённого биологическим ресурсам», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.Приговор в законную силу пока не вступил.